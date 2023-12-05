اختيار السيد عبد الخالق رئيسا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، الاجتماع الأول للمجلس بمقر الجامعات الخاصة بحضورالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً الدكتور حمدى الميقاتي.

بدأت الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه وتم اختيار الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء بالإجماع والتزكية، وتم ترشح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق لمنصب نائب مجلس الأمناء.

دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة

بحسب بيان صادر من جامعة المنصورة، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع على دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، حيث تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية وتستهدف الوزارة زيادة إجمالى عدد الجامعات الأهلية ليصبح 27 جامعة أهلية تقع بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تعد الجامعات الأهلية جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع و إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بيبنية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

التعليم في مقدمة الأولويات للدولة

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية وقدم أسمى آيات التهاني على ثقة أعضاء المجلس باختيار الدكتور السيد عبد الخالق، رئيسًا للمجلس، الدكتور كمال شاروبيم نائبا له، وأكد أن المجلس اختار قيادات قيمة وقامة علمية كبيرة ستساهم في الارتقاء بجامعة المنصورة الأهلية متمنيًا لهم التوفيق والسداد، موضحا أن الدولة وضعت ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنوع مصادر التعليم في مصر.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة الحكومية ستظل داعماً رئيسياً لجامعة المنصورة الأهلية بالخبرات البشرية والمراكز العلمية والبحثية لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق جودة الخدمة التعليمية وأن الجامعة الأهلية تخطو حاليا بخطوات ثابتة في مختلف المجالات، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب