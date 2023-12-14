إصابة قائد كتيبة في لواء جولاني الإسرائيلي نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب غزة

خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أعلنت القناة 12 العبرية وصحيفة معاريف، إصابة المقدم شاحار بركائي قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني، بجروج متوسطة، بعد انفجار عبوة ناسفة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن الضابط شاحار بركائي المصاب، تولى قيادة الكتيبة «12» خلفًا لقائدها السابق، والذي أصيب أيضًا في بداية العدوان على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصابة 36 جنديًا بمعارك غزة خلال الساعات الماضية، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية.

ارتفاع عدد الإصابان بين جنود الاحتلال إلى 648 جنديًا

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بين جنوده إلى 648 جنديًا منذ بدء عملية الهجوم البري لقطاع غزة يوم 27 من شهر أكتوبر قبل الماضي، وأكد جيش الاحتلال أنه من بين إجمالي المصابين 146 جنديًا في حالة حرجة.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف 10 من جنود وضباط قوات الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وأكدت الفصائل في بيان لها مقتلهم جميعًا.