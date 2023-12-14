رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

الرعاية الصحية تجدد الثقة في الدكتور حسين كساب مديرا لمجمع الإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
08:45 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي

الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي

جدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية الثقة في الدكتور حسين كساب، مديرا لمجمع الإسماعيلية الطبي لفترة جديدة، ضمن حركة التغييرات التي تشهدها الهيئة خلال الفترة الحالية.

ويعد مجمع الإسماعيلية الطبي أبرز المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عامين.

حصول المجمع على اعتماد دولي لمدة 3 سنوات 

وحصل مجمع الإسماعيلية الطبي على درجة الاعتماد القومى GAHAR لمدة 3 سنوات، ليكون أول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر حاصل على تلك الدرجة المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، في بيان رسمي للرعاية الصحية الجهود المبذولة من طاقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمجمع لهذا الإنجاز.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن المجمع أول منشأة طبية معتمدة في تاريخ مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصل على الاعتماد من GAHAR، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرا إلى أن نجاح اعتماد المجمع يبرهن على كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وعزيمة القيادات الشابة المؤهلة.

اقرأ المزيد:

مجمع الإسماعيلية الطبي يقضي على قوائم الانتظار.. ومواطنون: هدية الرئيس لنا

«الرعاية الصحية» تعلن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على درجة الاعتماد القومي

الدكتور أحمد عبد اللطيف نائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي

مجمع الإسماعيلية الطبي: أجرينا 400 جراحة قلب مفتوح.. المواطن يدفع 395 جنيها فقط
بقلم عمرو الورواري