الرعاية الصحية تجدد الثقة في الدكتور حسين كساب مديرا لمجمع الإسماعيلية

جدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية الثقة في الدكتور حسين كساب، مديرا لمجمع الإسماعيلية الطبي لفترة جديدة، ضمن حركة التغييرات التي تشهدها الهيئة خلال الفترة الحالية.

ويعد مجمع الإسماعيلية الطبي أبرز المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عامين.

حصول المجمع على اعتماد دولي لمدة 3 سنوات

وحصل مجمع الإسماعيلية الطبي على درجة الاعتماد القومى GAHAR لمدة 3 سنوات، ليكون أول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر حاصل على تلك الدرجة المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، في بيان رسمي للرعاية الصحية الجهود المبذولة من طاقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمجمع لهذا الإنجاز.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن المجمع أول منشأة طبية معتمدة في تاريخ مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصل على الاعتماد من GAHAR، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرا إلى أن نجاح اعتماد المجمع يبرهن على كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وعزيمة القيادات الشابة المؤهلة.