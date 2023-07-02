مجمع الإسماعيلية الطبي: أجرينا 400 جراحة قلب مفتوح.. المواطن يدفع 395 جنيها فقط

قال الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي إن المجمع استقبل أكثر من 2500 حالة عناية قلب علي مدار الأشهر الماضية منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وأضاف لـ«الوطن» أن حالات عناية القلب يتم استقبالها في مجمع الإسماعيلبة الطبي سواء من قسم الطوارئ في المستشفى أو العيادات الخارجية التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وتنسيق دخول الحالات طبقا لأولويتها الصحية واحتياجاتها للخدمة في اسرع وقت.

كساب: أجرينا 400 جراحة قلب مفتوح

وأوضح الدكتور حسين كساب أنه تم إجراء أكثر من 400 جراحة قلب مفتوح داخل قسم جراحة القلب والصدر في مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى جانب إجراء جراحات تركيب الدعامات والقسطرة القلبية لمختلف الحالات.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة علي حدة داخل مجمع الإسماعيلية سواء بتركيب بالون أو إجراء توسعة في الشرايين أو تركيب الدعامات وحجز المريض في المجتمع لحين التأكد من استقرار حالته الصحية بشكل كامل.

كساب: 395 جنيها أقصى نسبة مساهمة

وقال كساب إن أقصي نسبة مساهمة للمرضى في الجراحات تصل إلى 395 جنيها فقط مهما وصلت تكلفة الجراحة، لافتا إلى أن المجمع تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتعاقد مع أكفأ الاستشاريين في مختلف التخصصات لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي الإسماعيلية بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي له.