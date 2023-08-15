الدكتور أحمد عبد اللطيف نائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي

أصدر الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبداللطيف نائبا لمدير مجمع الإسماعيلية ومديرا للتشغيل.

مجمع الإسماعيلية الطبي

وتولى الدكتور أحمد عبد اللطيف منصب مدير التشغيل في مجمع الإسماعيلية الطبي بعد توليه منصب مدير العيادات الخارجية خلال الأشهر الماضية بعد الافتتاح الرسمي لمجمع الإسماعيلية الطبي.

وعمل «عبد اللطيف» على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي على فترتين خلال الأشهر الماضية، مع توفير كافة سبل الدعم لكبار السن وذوي الهمم دون انتظار، وإحالة الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى الأقسام الداخلية.

ويأتي قرار تعيين «عبداللطيف» مديرا للتشغيل ونائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميداني في المجمع.

السبكي: نستهدف تعيين كوادر مدربة قادرة على التعامل مع الجمهور

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تستهدف استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات، والقادرة على التعامل الأمثل مع الجمهور وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وأضاف السبكي في بيان صحفي، أنه يتم دعم الجهاز التنفيذي بالهيئة بالعديد من أهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من ذوي الخبرة إلى الشباب، مشيرا إلى أن العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتقييم المستمر للأداء والإنجاز هو معيار التصعيد.