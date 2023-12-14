محمود حميدة أثناء تقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة: «لا أريدكم أن تنسوا شهداء فلسطين»

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بمدينة الجونة.

كلمة محمود حميدة في حفل افتتاح الجونة

وقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة الفنان محمود حميدة، الذي حرص على أن تكون كلمته الأولى خاصة بأحداث فلسطين، وتضامنا منهم قائلا: «أكثر أوقات الإنسانية ظلاما، وعلينا واجب لأننا رواة القصص غير المروية، وحاملو الحقائق، ومن بين قصص اليأس نستطيع أن نصوب الضوء عن عالم أصبح يغض البصر عن الفظائع».

الحداد على شهداء فلسطين

ورفض الفنان محمود حميدة أن يطلب من الحضور دقيقة حداد على شهداء فلسطين قائلاً: «مش هطلب دقيقة حداد لأن الحداد بينسي وأنا لا أريدكم أن تنسوا».