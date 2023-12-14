معلومات عن مهرجان الجونة السينمائي.. حريق وتوقف وتأجيل استثنائي

تستضيف مدينة الغردقة اليوم الخميس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وتستمر فعاليته حتى الخميس المقبل 21 ديسمبر، ويفتتح المهرجان بحضور كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب، ونجوم الفن والمشاهير وشخصيات عامة.

وتقام فعاليات الدورة السادسة بعنوان «نافذة على فلسطين»؛ وتعرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في القصص الفلسطينية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الفلسطينين الصامدين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تأجيل المهرجان استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وكان من المقرر إقامة الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في شهر أكتوبر الماضي، وتم تأجيله استثنائيا بسبب الأحداث الجارية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتوقف مهرجان الجونة عن تقديم دورته الرابعة بسبب كوفيد 19 في عام 2020 طبقا للضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية، نظرا لظروف البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حريق مسرح الجونة عام 2021

وشهدت الدورة الرابعة في عام 2021 حريق قبل بداية العرض بـ 24 ساعة على مسرح المهرجان، ونجحت إدارة الجونة في افتتاح المهرجان في موعده المقرر بعد الانتهاء من الإصلاحات.

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الغردقة، تأسس عام 2017 وتستضيف فعالياته منتجع الجونة سنوياً.