إزالة 4 مبان بمساحة 485 مترا في سوهاج للحفاظ على الرقعة الزراعية

تمكنت الوحدة المحلية بعرابة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، بقرية الحرجة بحري ونجع بكريت، من فك وإزالة شدة خشبية بمساحة 100 متر، فضلا عن فك شدة خشبية قبل الشروع في صبها بالخرسانة على مساحة 175 مترا.

بينما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا بمحافظ سوهاج، من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعة بمساحة 210 أمتار، في إطار خطة المحافظة لإزالة تعديات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية.

حملة إزالة للحفاظ على الأرض الزراعية

وقال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج لـ«الوطن» إن حملة إزالة المباني المخالفة أشرف عليها هشام عبدالمحسن رئيس عرابة أبيدوس وشارك فيها مهندس التنظيم وفنيين التنظيم وحماية الأراضي.

فرق الرصد المكاني لمخالفات البناء

وأضاف، أن تلك الحملات تأتي في إطار سلسلة التعليمات والتوجيهات من اللواء محافظ سوهاج، بالمحافظة على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وعرضها على الجهات المعنية، وأنه يجري المراقبة الدائمة والرصد المكاني لمخالفات البناء.