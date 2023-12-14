«مياه سوهاج» تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة كفاءة «محطات الشرب» والصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرين العموم بالشركة، لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على أهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية، والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية بالشركة، فضلاً عن ترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة.

كما شدد عبد الغفار على تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى بمختلف محطات الشرب الرئيسية والارتوازية.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط الإحلال والتجديد ونسب التنفيذ، ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات المنفذة سواء برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

كما ناقش الاجتماع موقف التعدى على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة مدى جاهزية المعدات لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج على أهمية كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين بجودة عالية، وبما يضمن سلامة وصحة المواطنين.