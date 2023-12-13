وكيل «صحة سوهاج» يلتقي عددا من النواب لتلبية مطالب المواطنين

استقبل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عددا من النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة والتعرف على مطالب واحتياجات وآراء المواطنين بدوائرهم.

المشروعات الصحية بسوهاج

وناقش وكيل وزارة الصحة والنواب مستجدات أبرز المشروعات الصحية التي تُنفذ بالمحافظة، والتي تشهد طفرة كبيرة على مستوى تقديم الخدمات والمنشآت ضمن مبادر رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع، في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير في نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليميا بجانب الترسيخ لمفهوم العدالة الاجتماعية.

خدمة المجتمع السوهاجي

وأكد «أبو هاشم» حرصه على اللقاء المستمر بأعضاء المجالس النيابية، لاستعراض طلبات ومشاكل المواطنين بجميع أرجاء المحافظة ومناقشتها، والعمل على حلها وتذليل العقبات من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لما يعود بالنفع على المواطن، مثمناً دور القيادة السياسية الفعال والواضح في تطوير القطاع الصحي.