أعلنت إدارة سوهاج الأزهرية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج للتعليم الأزهري للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، محددة أيام الامتحانات التى تستمر 6 ايام ومدة امتحان كل مادة بالفترات الصباحية والمسائية وإجراءات الامتحانات والضوابط للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري بمحافظة سوهاج

ويبدأ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج بالتعليم الأزهري من يوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر من ذات الشهر، يتم خلالها اختبار 10 مواد ما بين مواد فرعية وثانوية لا تضاف للمجموع ومواد أساسية تضاف للمجموع في وقت زمنى من ساعتين ونصف حتى ساعة ونصف وفقا لكل مادة.

توزيع المواد بامتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج للتعليم الأزهري كالتالي:

- السبت 23 ديسمبر، القرآن الكريم لمدة ساعتين.

- الأحد 24 ديسمبر، مادة التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في ساعة ونصف لكلٍ منهما.

- الإثنين 25 ديسمبر مادة اللغة العربية والخط والإملاء فى ساعتين ونصف.

- الثلاثاء يوم 26 ديسمبر مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية والخاصة خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

- الأربعاء يوم 27 ديسمبر مادتى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى ساعة ونصف لكلا منهما.

- يوم الخميس 28 ديسمبر مادتى العلوم والمهارات المهنية فى ساعة ونصف لكلا مهما.