تكريم المخرج مروان حامد في مهرجان الجونة السينمائي عن مجمل أعماله

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة المخرج مروان حامد عن مجمل أعماله الفنية وقدمت تكريمه الفنانة يسرا.

تكريم مروان حامد

وبدأ تكريم المخرج مروان حامد بعرض فيلم قصير يجمع بين عدد من أعماله الفنية وبعدها سلمته الفنانة يسرا التكريم، والذي شكرها عليه قائلاً: «شكرا للفنانة يسرا شرف كبير إن هي اللي تسلمني التكريم، ودايما داعمة ليا وبتساندني».

مروان حامد يهدي تكريمه لوالده

وتابع مروان حديثه قائلاً: «كنت أتمنى والدي يكون موجود في اليوم دا، وبهديه هذا التكريم، ووالدتي، لأن مهما وصفت أثروا فيا إزاي فالتكريم دا ليهم».

وأضاف: «أنا مدين بفضل كبير للفنان عادل إمام، اللي خلاني أخرج عمارة يعقوبيان، وكمان مدين بالفضل للفنان نور الشريف، ومدين لكل حد شارك معايا في عمارة يعقوبيان».