برتوكول تعاون بين «التنمية الثقافية» و«كرييتف إيجيبت» لتسويق منتجات الحرف

في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات والحرف التقليدية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقع الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمهندسة إيمان سويفي مدير إدارة الصناعات الإبداعية والثقافية بمركز تحديث الصناعات بوزارة المالية «كرييتف إيجيبت» اليوم الخميس بروتوكول تعاون بين قطاع الصندوق ومركز تحديث الصناعات بوزارة المالية.

علامة تجارية مصرية خالصة

وحسب بيان صندوق التنمية الثقافية، يهدف البروتوكول إلى التوسع في تسويق منتجات مركز الحرف التقليدية بـ الفسطاط وكذلك أعمال خريجي وطلبة المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» ضمن منصات "كرييتف ايجيبت" التي يشرف عليها مركز تحديث الصناعة - وهي علامة تجارية مصرية خالصة- تعنى بتسويق المنتجات والحرف اليدوية للمنافسة في الأسواق والمعارض المحلية والدولية.

إعادة الحرف التقليدية والتراثية

يأتي البروتوكول تتويجاً للجهود الرامية نحو صون الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها المتفردة ، وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى دائرة الضوء.

حضر توقيع الاتفاقية المستشار كريم عمر نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس مصطفى عوض مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.