«التنمية الحضارية»: الانتهاء من مشروع «حدائق الفسطاط» خلال عامين

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مشروع «حدائق الفسطاط» سينتهي خلال عامين عوضا عن 5 أعوام، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بجانب مشروعات تنموية أخرى داخل القاهرة وخارجها.

الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروعات الاستثمارية في 2024

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروعات الاستثمارات الجارية حاليا بدأت في 2021، والمرحلة الأولى لها تنتهي مع بداية 2024، ثم البدء بالمرحلة الثانية بالتوالي والتوازي مع مراحل أخرى، ومع نهاية عام 2023 ستُسَوَّق مشروعات الصندوق التي انتهى منها.

لا يمكن ضغط المدة الزمنية لخطة تطوير القاهرة التاريخية

وأفاد بأن خطة تطوير القاهرة التاريخية لا يمكن ضغط المدة الزمنية لتنفيذها، نظرًا لأن العمل يجرى في مناطق أثرية ومسجلة في التراث المعماري لليونسكو، ومن ثم الخطة ممتدة على مدار 10 سنوات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.