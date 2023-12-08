17 معلومة عن مشروع حدائق الفسطاط بالقاهرة.. نسب التنفيذ تخطت 91%

مشروع حدائق الفسطاط، بمصر القديمة يعد واحدا من أهم المشروعات الجاري تنفيذها لخلق متنفس للمواطنين بالقاهرة ومصدر جذب سياحي في قلب العاصمة بتحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر خاصة مع تميز موقعها بالقرب من متحف الحضارة.

معلومات عن مشروع حدائق الفسطاط

- حدائق تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية.

- معدل تنفيذ حدائق تلال الفسطاط تخطى 91%.

- منطقة القصبة تضم منطقة فنادق تشمل فندقا سياحيا ومبان خدمية ومواقف سيارات وبحيرة صناعية ومساحات زراعية.

- منطقة الأسواق تضم الحرف اليدوية وتضم 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية وفندق 3 نجوم.

- منطقة النادي المصري تضم مبنى إداريا وحمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة للأطفال.

مواقع تراثية وأثرية

- تجاور الحديقة متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

- تساهم الحديقة في إحياء التراث عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

- تحتوي الحديقة على هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والمآذن بالقاهرة.

- يشمل تطوير حدائق الفسطاط بالقاهرة إقامة منطقة ثقافية، ومنطقة التلال والوادي، المنطقة الاستثمارية، منطقة المغامرة، الحدائق التراثية، والحفائر، منطقة القصبة، والنادي، والبنية التحتىة، والبوابات والأسوار، وساحة جامع عمرو بن العاص .

بوابة رئيسية في مشروع حدائق الفسطاط

- تشمل الحديقة بوابة رئيسية بطول 47 م وارتفاع 17مترا، و4 مطاعم وكافيتريات بمسطح 216 م2، و 2 مصلي، و3 نوافير، و3 غرف طلمبات أعمال بنية تحتىة وزراعات.

- العمل على خلق تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات.

- تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجري المائي

- تضم منطقة استثمارية عبارة عن مباني تجارية ومطاعم ومسرح روماني ونافورة مائية.

- منطقة المغامرة تشمل المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

- الحدائق التراثية تضم مبان للزوار ومطاعم.

محطة معالجة

- إقامة محطة لمعالجة مياه صرف الأمطار والصرف الزراعي والمياه الجوفية.

- تشمل الحدائق إقامة 4 بوابات أبواب معاصرة، و2 أبواب تاريخية وأبواب حدائقية.