افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الحرف التقليدية الثلاثاء بحضور وزيرة الثقافة

بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تنطلق في السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 29 نوفمبر، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية بمركز محمود مختار الثقافي بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من قيادات القطاع وممثلي الجهات والجمعيات المشاركة في هذه النسخة المرتقبة.

وفي كلمتها للمهرجان، ذكرت الدكتورة نيفين الكيلاني: «يصل المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية إلى محطته الخامسة عشرة مؤكداً نجاح الفعالية التي انطلقت حفاظاً على التراث، وتنميةً للوعي المجتمعي وإدراكاً منا بأهمية الحِرف التقليدية وفنونها التي اشتهرت بها مصر على مدى تاريخها وعرف عنها صناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالاتها المتعددة».

استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية الحرف التراثية

وتابعت: «يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية المصرية .. كما أنه صورة إيجابية للتعاون والتكامل بين الهيئات والوزارات المعنية حتى أصبح إحدى الفعاليات المؤثرة في الحراك الثقافي والتراثي».

ومن جهته، قال الدكتور خالد سرور: «مهرجان الحرف التراثية الذي يقيمه قطاع الفنون التشكيلية منذ خمسة عشر عامًا، هو ملتقى ثقافي ومعرفي وترويجي وتسويقي، هذا العام يتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية ويندرج ضمن خطتها في هذا الشأن».

المهرجان يهدف لتسليط الضوء على الاهتمام بالحرف اليدوية التراثية

«ومنذ انطلاقته الأولى وصولاً لنسخته الخامسة عشرة ومهرجان الحرف التقليدية والتراثية يهدف إلى تسليط الضوء بضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية التراثية كمكون ثقافي، وكمورد اقتصادي أيضاً يتمتع بالفرادة، فضلا عن كونها تراثاً يجب حفظه وتعريف الأجيال الجديدة به، وتنمية الوعي المجتمعي بأهميته».

وواصل: «أدعو كل المشاركين والمهتمين أن يجعلوا من هذا المهرجان سنويًا حلقة لطرح الأفكار والرؤى من أجل تطوير واستدامة الحرف والفنون التراثية».

جديرٌ بالذكر أنه يشارك في المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وعدد من الجمعيات الأهلية (جمعية أبناء أسوان - أندية اليونيسكو للحفاظ على التراث - مؤسسة أخميم للنسيج - جمعية أصالة) ويتخلل الافتتاح عرضاً للأزياء من وحي التراث وورشاً حية وورشاً للأطفال ولذوي الهمم ومعرضًا لمنتجات الحرف التقليدية من إنتاج الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني والجهات المشاركة، مع فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية طوال أيام المهرجان الذي يستمر حتى 3 ديسمبر.