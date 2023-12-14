أمراض معوية ورئوية تهاجم أطفال غزة.. و«اليونيسيف» تحذر من انتشار الأوبئة

أوضاع مأساوية وحياة شبه مٌنعدمة يعيشها أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسببت في ارتكاب الجرائم المُختلفة التي راح ضحيتها الآلاف الشهداء من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى انتشار الكثير من الأمراض المعوية والمٌعدية.

وفيما يتعلق بذلك، قال سليم عويس مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مداخلة هاتفية في قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأمراض بدأت في الظهور بين الأطفال ومنها، الأمراض المعوية والأمراض الرئوية، مشيرًا إلى أنها قد تزداد خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من تفشي الأوبئة.

أسباب ظهور الأمراض المعوية

أما عن أسباب ظهور بعض الأمراض المعوية لدى الأطفال في غزة، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الملاجئ والظروف الصحية التي يعيش بها أهالي غزة تكون صعبة للغاية، حيث عدم وجود مياه نقية يتسبب في تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.

وتابع «الحداد» أن هناك تقارير عديدة أشارت إلى أن أغلب المياه التي توجد في قطاع غزة هي مياه ملوثة، الأمر الذي يُؤدي إلى انتشار البكتيريا ويُساعد على ظهور النزلات المعوية، وانتشار الطُفليات بأنواعها المختلفة.

انتشار الأوبئة في قطاع غزة

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن عدم وجود وقود لتشغيل محطات المياه يساعد على نمو البكتيريا وانتشار الأوبئة والأمراض، بخلاف مياه المطر التي تُساعد على انتشار الحشرات مثل البعوض، الأمر الذي يُساعد على انتقال الأمراض المُعدية والأمراض الجلدية مثل جدري القرود الذي انتشر بشكل كبير خلال هذه الفترة في قطاع غزة وأصاب به الكثيرون.