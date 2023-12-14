عاجل.. الاحتلال يضع مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن السنوار.. مبلغ صادم

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة تحمل أسماء قادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم يحيى السنوار، وعرض مكافآت مالية لمن يُدلي بمعلومات عنهم، معلقين: «يا أهل غزة.. لقد فقدت حماس قوتها لم يتمكنوا من قلي بيضة.. نهاية حماس قريبة».

البحث عن قادة الفصائل الفلسطينية

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن قادة الفصائل الفلسطينية، وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز»، موضحة أن تداول المنشورات في قطاع غزة، تعرض أموالًا مقابل معلومات حول مكان وجودهم وعلى رأسهم يحيى السنوار.

400 ألف دولار، هو المبلغ الأكبر، الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمن يُدلي بمعلومات حول قائد الفصائل الفلسطينية يحيي السنوار، و300 ألف دولار مقابل معلومات عن شقيقه محمد السنوار، و200 ألف دولار مقابل معلومات عن رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس، و100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد ضيف، وهو ما يمثل مبلغ مليون دولار.

يحيي السنوار المطلوب الأول

وجدير بالذكر أن يحيى السنوار، هو المطلوب الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال في بداية العدوان إن على رأس أهدافه مقتل «السنوار» والقضاء على الفصائل الفلسطينية واسترداد المحتجزين بشكل كامل، لكن أيًا من تلك الأهداف لم يتحقق بعد.

وكانت قد حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل رئيس الفصائل في منطقة خان يونس واقتحمته، لكنها وجدته فارغًا تمامًا، وقد ذكرت مصادر إسرائيلية أن «السنوار»، كان في شمال قطاع غزة، لكنه فر من هناك مع بداية المعارك متسترًا في قافلة إنسانية كان الجيش الإسرائيلية أطلقها، بحسب زعم تلك المصادر.