بخلاف الكهف.. سور قرآنية يٌستحب قراءتها في يوم الجمعة

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، إذ يعتبر العيد الأسبوعي للمسلمين، فهو يوم خصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الخير والبركة، ويحرص المسلمون في هذا اليوم المبارك من الإكثار من الطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بالأعمال والعبادات المستحبة في هذا اليوم بالتحديد دونا عن غيره.

القرآن في يوم الجمعة

ومن أبرز الأعمال المستحبة في يوم الجمعة هي قراءة سورة الكهف، لكن هناك بعض السور الأخرى، يستحب أن يقرأها المسلم في يوم الجمعة، ولها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى.

قالت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن هناك سورًا قرآنية بخلاف سورة الكهف يُستحب قراءتها في يوم الجمعة وهي سورة السجدة، وسورة الإنسان، وعن الوقت الذي يُحبذ قراءة هذه السور خلاله هو وقت صلاة فجر الجمعة، مؤكدة أنها سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى ما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة: «ألم تنزيل» في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ: «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً»، رواه مسلم.

وهناك سورة ثالثة يٌستحب الحرص عليها في يوم الجمعة وهي سورة «يس»، حيث أوضحت الإفتاء المصرية أن قراءتها في يوم الجمعة لها فضل كبير، في قضاء الحاجة أو البركة في الرزق، أو سداد الدين، وكشف الكرب، وشفاء المريض، وعن توقيت قراءتها، أوضحت الإفتاء أنه يٌستحب أن يقرأها المسلم في الثلث الأخير من ليلة الجمعة.