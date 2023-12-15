يتميز مولود برج السرطان بحبه الشديد لعمله يتمتع بشخصية قيادية حكيمة، ويعشق عائلته ويحرص على حمايتهم، ويتصف بالذكاء والقدرة على المواجهة والحساسية والميل للعيش في الخيال لبعض الوقت، الأمر الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان بوضع خطة جديدة تساعدك على إنجاز عملك فى وقت قصير، ولا تستسلم للكسل والخمول الذى يمنع تقدمك للأمام فى مجالك المهنى.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بمساعد شريك حياتك ولا تعاند طوال الوقت، وبدلاً من ذلك حاول أن تفهمه حتى تساعد على تقوية العلاقة بينكما وتشعر بالسعادة والدفء الأسرى.