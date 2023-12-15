أستاذ علاقات دولية: «صحوة» بالداخل الأمريكي تهدد دعم قوات الاحتلال

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن حرب غزة تسببت في انقسام بالداخل الأمريكي، إضافة إلى الانتقادات التي طالت الدعم الأمريكي لقوات الاحتلال.

استقالات متعاقبة وسريعة زعزعت الداخل الأمريكي

وأضافت «زهران» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث الأخبار، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن استقالات متعاقبة وسريعة زعزعت الداخل الأمريكي، بعد أن تقدم العديد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لاستقالتهم تنديدا للدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.

صحوة أمريكية

ووصفت أستاذ العلاقات الدولية، الانقسامات بالداخل الأمريكي بحالة صحوة، وحالة إعادة تقييم للملف الفلسطيني، كاشفة أن التقييم هذه المرة ليس بناء على الصورة التي نقل من فلسطين، ولكن أصبح يتم تداول الأحاديث والرسائل التي تم طرحها أبان قمة السلام الدولية بالقاهرة.

واقع جديد بالنظان العالمي

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى وجود واقع جديد يتخطى الرؤساء والزعماء وقادة الدول إلى الحديث عن المستوى الثاني والثالث لصناع القرار بالنظام العالمي.

إشادة بتحركات الدولة المصرية

واشادت زهران بتحركات القاهرة التي وصفتها بأنها كانت ملموسة وناجحة على مسارين وهم: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتوثيقه من خلال لرسائل المباشرة للدوائر المغلقة مع أمريكا وغيرها من الدول عما يجري بفلسطين، بالإضافة لرسائله بقمة السلام بمصر ورفض تهجير الفلسطينيين والمطالبة بإدخال المساعدات بشكل مستمر رغم المضايقات من الجانب الآخر بالإضافة لتحركات وزارة الخارجية.