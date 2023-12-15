وزير الأوقاف الفلسطيني: ما فعله جنود الاحتلال في مسجد بغزة أمر شديد الخطورة

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، أن ما فعله جنود الاحتلال في المسجد في جنين شديد الخطورة ويثير المخاوف على أماكن العبادة في فلسطين، مؤكدًا أن جنود الاحتلال الذين دنسوا المسجد يجب أن يحاكموا وما فعلوه يعبر عن مدى ما يؤمن به الاحتلال تجاه أماكن العبادة.

وأضاف «البكري» أن الدخول للمساجد والاعتداء عليها هي منهجية دائمة لدى الاحتلال ويجب إدانة ماقام به الاحتلال في مسجد جنين، مشيرًا إلى أن الأوقاف الفلسطينية أصدرت بيانًا لشجب ممارسة الاحتلال في المسجد في جنين وتسلمها رسائل إدانة من عدة منظمات دولية.