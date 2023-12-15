«شرابي»: 3 آلاف شخص يعملون في الصيد اليدوي ببحيرة البرلس

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن حرفة الصيد بالأيدي، بدون مراكب أو شباك صيد، تحتاج إلى مهارات فائقة، ويعمل بها نحو 3 آلاف صياد من أبناء البرلس.

الصيد اليدوي ببحيرة البرلس

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصيد بالأيدي يتم عن طريق قيام الصيادين بالإمساك بالأسماك المتنوعة من قاع بحيرة البرلس عن طريق الغطس تحت الماء، وبدون شباك صيد، لافتا إلى أنها طريقة ممتدة لأكثر من 100 عام، ويتحصل كل صياد في على نحو 15 حتى 20 كيلو في اليوم الواحد.

55 ألف صياد يعملون ببحيرة البرلس

وأشار أن إجمالي عدد الصيادين الذين يعملون في مهنة الصيد سواء داخل مياه البحر بالأبيض المتوسط بسواحل البرلس وبحيرة البرلس، يبلغ نحو 55 ألف صياد، من العاملين بتلك المهنة سواء على مراكب صيد صغيرة أو كبيرة.