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انتخابات المصريين بالداخل

عبدالمنعم سعيد: العالم كله يبحث عن مصر وقت الأزمات

كتب:

أحمد العانوسي
03:34 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ

المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ

قال المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عبد المنعم سعيد، إن آخر مرة زار فيها الولايات المتحدة، اندلعت الحرب في غزة، وكان في جامعة هارفاردن وكان هناك اجتماع لـ 250 شخصًا يتحدثون عن الحرب في غزة، ومن بينهم شاب اسمه طارق مسعود، المسؤول عن مشروع الشرق الأوسط في مركز «بلفر» للشؤون الدولية والعلمية فى جامعة هارفارد، وقال حينها إن مصر هي الأساس لحل الأزمة.

مصر كانت في رواية الماضي مهمشة

وأضاف في حواره مع محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه في الماضي كانت الرواية الشائعة في الولايات المتحدة عن مصر، هي أنها دولة مهمشة وليس لها أي نفوذ، وبعد حرب غزة، ليس هناك نقاش في الولايات المتحدة سوى كيف ستتصرف مصر.

مصر مهمة للعالم وقت الأزمات

وتابع سعيد: «مصر كانت دائما في اهتمام العالم في أوقات الأزمات على مدى العقد الماضي، لأنه سواء كان الرئيس السيسي أو مبارك، كانت لدينا مؤسسات، ومصر بلد مؤسسات».

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