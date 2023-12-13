خبير: المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر انسجاما مع الرؤى المصرية فيما يخص غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تغيرا حقيقيا في نظرة الحكام والرؤساء على نحو إيجابي، لما يحدث في غزة، وقد بدأنا نشهد بيانات مشتركة لكثير من الدول، بضرورة وقف إطلاق النار لأبعاد إنسانية وإغاثية، لأن ما يحدث في غزة، هو جريمة مكتملة الأركان بأبعادها الإنسانية والسياسية والعسكرية.

حامد فارس: ظهرت بعض الخلافات الحقيقية بين الإدارة الأمريكية و«نتنياهو»

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة «dmc»، بأننا شاهدنا تغييرا حقيقيا، من خلال بيانات لقوى أوروبية، منها كندا وفرنسا وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية، فبالأمس ظهرت بعض الخلافات الحقيقية، بين الإدارة الأمريكية و«نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الكثير من المواقف، التي كانت دفينة وغير ظاهرة.

المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر انسجامًا مع الرؤى المصرية والعربية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر انسجامًا، مع الرؤى المصرية والعربية، وتعد قرارات مجلس الأمن ملزمة، أما قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، ولكنها ذات بعد أخلاقي كبير، وهناك انسجام الآن من الضغط الشعبي، على كل دول العالم، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تجعل نفسها في خندق واحد، ضد أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.