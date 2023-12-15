مسؤولان إسرائيليان يكشفان عن موعد نهاية الحرب على غزة.. هل اقتربت؟

قال مسؤولان إسرائيليان إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أن المرحلة الحالية من القتال العنيف من المرجح أن تنتهي خلال أسبوعين، بحسب ما نشرته موقع «CBS» الأمريكية.

وأخبرت إسرائيل الولايات المتحدة، بحسب ما أكده المسؤولان، أن المرحلة الحالية من القصف المتواصل على قطاع غزة، والعملية البرية، ستكتمل خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكن ذلك لا يعني نهاية العمليات العسكرية، بل فقط انخفاض كثافة القصف ومستوى الضربات.

وزير دفاع الاحتلال يتوقع أن تستمر الحرب لعدة أشهر

وأثناء اجتماع جمع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بوزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الخميس، قال وزير دفاع الاحتلال إن الحرب على غزة من المتوقع أن تستمر أكثر من عدة أشهر، وتوقع أن تكون المرحلة التالية من الغارات المستهدفة طويلة على الأرجح.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على بذل الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين أثناء الهجمات المستمرة على قطاع غزة، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي في غزة.

البيت الأبيض ونتنياهو: أي هدنة جديدة في قطاع غزة ستسمح للفصائل بتنظيم صفوفهم

وبحسب ما نشره «CBS»، فالبيت الأبيض ونتنياهو، يعترفان أن أي هدنة جديدة في قطاع غزة، ستسمح للفصائل الفلسطينية بإعادة تنظيم صفوفهم.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير، قال لموقع «أكسيوس» الأمريكي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع، غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن المرحلة شديدة الكثافة من الحرب على قطاع غزة من المُرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى، مشيرًا إلى أن أن الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل بشأن موعد نهاية عملياتها العسكرية، بل تخبرها فقط بأن الوقت يقترب من النفاذ.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون راضية لو استطاعت دولة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء هذه المرحلة من العدوان بحلول نهاية شهر ديسمبر الجاري، بينما ترى إسرائيل أن نهاية العدوان سيكون في يناير.