مقترح إسرائيلي لاستخدام الخنازير في الحرب على غزة.. ما فائدتها؟

مع استمرار العدوان على قطاع غزة، قدم عضو مجلس مدينة حيفا كيريل كارتنيك إلى رئيسة البلدية عينات كاليش مقترحًا لنقل آلاف الخنازير البرية الموجودة في «حيفا» في شاحنات إلى قطاع غزة، في اعتقاده أن آلاف الخنازير ستساهم في تقليل عدد الوفيات في صفوف جنود الاحتلال.

ويعد كيريل كارتنيك، أحد المرشحين لمنصب رئيس البلدية، قال إن الفكرة ستساعد في إنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين، وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فمدينة حيفا تكثر فيها الخنازير البرية، مما يسبب أضرارًا جسيمة لسكان المدينة مثل إفساد المساحات الخضراء ومهاجمة المارة والتسبب في حوادث المرور، وقال أن فكرته تهدف إلى تقليل إصابات الجنود عند دخولهم المباني المحاصرة والأنفاق عن طريق نثر الخنازير البرية.

استخدام الخنازير البرية «كبش فداء»

وقال «كارتنيك»، الذي كان تصوره عبارة عن اتخاذ الخنازير «كبش فداء»: «لو أرسلنا خنازير إلى المبنى الذي وقعت فيه الكارثة التي قتل فيها 10 جنود، كانوا سيدوسون على العبوات الناسفة بدلاً من الجنود، وهنا سنتمكن من إنقاذ حياتهم بهذه الطريقة، وسنساعد سكان حيفا في حل مشكلة الخنازير البرية في المدينة، وسنكون قادرين أيضًا على المساعدة في منع فقدان جنودنا».

اقتراح بنقل آلاف الخنازير إلى قطاع غزة

وأضاف «كارتنيك» أن فكرته تهدف إلى استخدام الخنازير البرية لإنقاذ حياة البشر، واقترح نقل آلاف الخنازير من حيفا إلى قطاع غزة: «ستقوم آلاف الخنازير بمضايقة الفصائل الفلسطينية ويمكن أن يعرضوا حياتهم للخطر أيضًا، وبدلاً من قتال الفصائل الفلسطينية للجنود الإسرائيليين، سيقاتلون الخنازير، وبهذه الطريقة، سنكون قادرين على الكشف عن مكان وجود الخنازير والفصائل الفلسطينية، كما ستدوس الخنازير على الألغام بدلًا من الجنود».