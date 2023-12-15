«تعليم الإسكندرية»: انطلاق مسابقة أوائل الطلبة الأحد المقبل

تنطلق مسابقة «أوائل الطلبة» التي تنظمها إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية الأحد المقبل، وتؤهل الطلاب والطالبات الفائزين فيها إلى مسابقة مديرية التربية والتعليم، ثم التصعيد إلى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

وتقام المسابقة بين المراحل التعليمية الثلاثة ابتدائي وإعدادي وثانوي، في مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات، كما تنظم في نفس اليوم مسابقة «ملامح» في الرسم على مستوى الإسكندرية.

مسابقة أوائل الطلبة

وقال بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مسابقة أوائل الطلبة تقام بين المتفوقين بجميع مدارس الإدارة بمراحلها المختلفة، ويتنافس فيها المتفوقون على مستوى الإدارة والمدرسة الفائزة في كل مرحلة تمثل الإدارة في مسابقة المديرية ثم تمثل المديرية ثلاث مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مسابقة أوائل الطلبة هي المسابقة الأهم في وزارة التربية والتعليم.

مسابقة ملامح

كما قالت آمال فاروق، معلم التربية الفنية بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية تعليم الإسكندرية تهتم برعاية المواهب في مختلف المجالات والأنشطة، ومنها موهبة الرسم، مشيرة إلى أن الهدف من مسابقة «ملامح» التي تنطلق الأحد القادم أيضًا هو التنافس بين طلاب مدارس الإسكندرية في أفضل لوحة، على أن يجري تصعيد الفائزين إلى مسابقة الجمهورية.

يشارك في مسابقة الرسم 10 طلاب من مدرسة جعفر ابن أبي طالب، وهم آسر خالد عبد الغني، محمد أحمد محمد، سجى تامر هاشم، جنى طارق، ريناد محمد فكري، رودينا محمد فكري، ريماس محمد صابر، ملك محمد حلمي، جويرية محمود صبري، ساندي محمد خالد، سهيلة إسماعيل حسين.