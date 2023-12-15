سبب وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. أزمة مفاجئة تبدأ بـ7 أعراض خطيرة

كان يؤدي إحدى أغنياته داخل قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة فييرا دي سانتانا، شمال شرق البرازيل، وفجأة سقط المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، أرضا على خشبة المسرح، ليتفاجأ الجميع بوفاته، لينعاه البعض بكلمات مؤثرة، حيث دونت شركة التسجيلات الخاصة به «Todah Music»، نعيا مؤثرا بعد وفاته، مؤكدة أنه كان مغنيا وزوجا مخلصا.

سبب وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي

بحسب موقع «TMZ» الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير، فإن بيدرو هنريكي، توفي بأزمة قلبية، بينما تحدث عن تعبه قبل وفاته بساعات وفق بيان شركة التسجيلات الخاصة به، قائلا: «أنا متعب، أنا متعب، قلبي متعب، ولهذا السبب أريد الشهرة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل إنشاء مشروعي الخاص وتحقيق حلمي».

«هنريكي»، البالغ من العمر 30 عامًا، يغني أغنيته «Vai Ser Tão Lindo» في حدث ديني، بث عبر الإنترنت من قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة فييرا دي سانتانا، شمال شرق البرازيل، وتوفي فجأة بأزمة قلبية.

وقالت شركة التسجيلات الخاصة به Todah Music: «يدرو كان شاباً سعيداً وصديقاً للجميع.. لا يوجد قس أو مسيحي في البرازيل يقول أي شيء آخر غير هذا.. بيدرو بسيط، إنه مؤمن، يا لها من ابتسامة كم هو لطيف! أي صوت هذا النوع من الأشخاص من الرائع أن يكون حولك».

أعراض الأزمة القلبية

بحسب الموقع الأمريكي، فإن المغني البرازيلي بيدرو هنريكي توفي بأزمة قلبية، ونستعرض أعراض الأزمة القلبية، وفق الدكتور محمد سلامة، أستاذ أمراض القلب، وهي كالتالي:

- ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق.

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

- الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان، ويصل إلى الجزء العلوي من البطن.

- الإرهاق الدائم.

- العرق البارد.

- الشعور بالغثيان.

- الشعور بضيق التنفس.

- شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

طرق الوقاية من الأزمة القلبية

أكد أستاذ أمراض القلب، أن هناك بعض طرق الوقاية من الأزمة القلبية، وهي:

- الإقلاع عن التدخين.

- اتباع نمط حياة صحي مفيد لصحة القلب.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- السيطرة على مستوى توترك.

- الحفاظ على وزن صحي.