تحذير أمريكي بشأن الهجمات على السفن بالبحر الأحمر: لا نستبعد عملا عسكريا ضد الحوثيين

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدًا كبيرًا للعديد من الدول، وأن هذه الهجمات لا تشكل تهديدًا فقط لإسرائيل والولايات المتحدة، ولكنها تهدد العديد من الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع بشكل يومي، وبالتالي، فإن سفن دول عديدة تكون معرضة لخطر الهجمات الحوثية.

بلينكن: عقوبات لتضعيف تمويل الحوثيين

وأكد بلينكن أنه تم تطبيق عقوبات فعالة لتضعيف تمويل الحوثيين، وأشار إلى أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية في المستقبل.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الميليشيات الحوثية تشن هجمات على السفن المملوكة للولايات المتحدة والتي تعمل في البحر الأحمر، وإن الحوثيين تجمع المعلومات وتحديد السفن التي يجب استهدافها.

توترات في غزة

وفيما يتعلق بالتوترات في غزة، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية في غزة ومدتها.

وفي مقابلة صحفية اليوم الأحد، أشار بلينكن إلى أن إسرائيل قد تحدثت عن اتخاذ إجراءات لإنشاء مناطق آمنة، ولكنه أكد أنه يجب أن يتم تحقيق وقف لإطلاق النار بشكل محدود لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على أهمية حماية المدنيين، وعبّر عن قلقه إزاء عدم تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد.