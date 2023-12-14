طوارئ بـ«الغردقة» استعدادا لموسم الأمطار والتغيرات المناخية

رفعت أجهزة مدينة الغردقة، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الأمطار، ومواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، وذلك استعدادا للتغيرات المناخية خلال فصل الشتاء؛ بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

اصطفاف أجهزة الغردقة لموسم الأمطار

ودفعت أجهزة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بعدد من المعدات والسيارات للاصطفاف بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وذلك لمعرفة مدى جاهزية المعدات لمجابهة أي أزمات طارئة؛ وذلك لسهولة التعامل معها، خاصة مع دخول فصل الشتاء .

وأشار اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أهمية الاصطفاف والتعامل عمليا على أرض الواقع وفرض كل الموضوعات والأزمات المحتملة وكيفية التعامل معها مما يسهل سرعة الأداء في القضاء على الأزمة أينما وجدت، والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

أمطار بالبحرالأحمر

كانت مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، قد تعرضت لأمطار غزيرة وسيول ضربت عدد من المناطق والطرق السريعة.

وأعلنت أجهزة المحافظة غلق بعض الطرق التي تضررت بمياه الأمطار والسيول، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، قبل أن تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في إطار التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى من إزالة آثار الأمطار والسيول وإعادة تسيير حركة السيارات على الطرق.