الغردقة ومرسى علم تستقبلان 93 رحلة طيران استعدادا للكريسماس

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم، 93 رحلة طيران سياحية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية تقل أكثر من 17 ألف سائح أوروبي من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، استعدادًا لاحتفالات الكريسماس.

الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم 93 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، إذ يستقبل مطار مرسى علم 22 رحلة طيران، ويستقبل مطار الغردقة 71 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب.

احتفالات الكريسماس

وكشف جمعة، في تصريحات لـ«الوطن»، عن توافد آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران يوميًا تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الكريسماس، مؤكدًا أنّ الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت بتجهيز خيمة الكريسماس، وتعليق الزينة وشجرة الكريسماس، ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء.

وأوضح أنّ أكثر من 15 جنسية أجنبية تحتفل بالكريسماس في فنادق الغردقة ومرسى علم، وفي مقدمتهم ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا.