«أزهر الشرقية»: اختتام فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه جرى اختتام فعاليات وأنشطة مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول؛ إذ جرى تفعيل قيمة التعاون لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية وسلوك النظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

تفعيل قيمة التعاون في مواجهة الفساد

وأوضح «الجنيدي» أنه طبقََا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية جرى تفعيل قيمة التعاون في مواجهة الفساد، كما جرى إلقاء الضوء على أهمية تعلم اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على التحدث بها داخل وخارج الصف الدراسي.

وأضاف منسق المنطقة الأزهرية، أنه من عوامل نجاح المبادرة بمعاهد الشرقية الأزهرية تحمل المسؤولية لكل منسق، ورغبة كل معهد في الظهور بشكل مشرف، فضلا عن اعتبار ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، واجب قومي ومسؤولية مشتركة مع الأسرة، كما أنها تتيح الفرصة للطلاب للاشتراك في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

توجيه الشكر لجميع المنسقين والمعلمين بمختلف التخصصات

وفي الأسبوع الختامي، وجه رئيس المنطقة، خالص الشكر لجميع المنسقين والمعلمين بمختلف التخصصات، لجهودهم المبذولة خلال أسابيع المبادرة، فقد جرى تناول قيم التواضع والصبر والوفاء والأمانة والتعاون، بجانب تفعيل سلوك النظافة والنظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، ليكون قدوة للجميع، فضلا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.