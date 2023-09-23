«أزهرية كفر الشيخ» تشارك في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

شاركت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، الذي أُقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف وعدد من رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

اللجنة العليا للمشروع تشيد بالجهد المبذول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وخلال الحفل تم تكريم المنسق العام للمشروع بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمنسقين بجميع الإدارات التعليمية، حيث أشادت اللجنة العليا للمشروع بالجهد المبذول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في دعم المشروع وتقديم عمل يستحق كل تقدير.

«شهاوي»: المنطقة نجحت في تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

ومن جانبه صرح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ المنطقة نجحت في تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، بعدما قدمت كل سُبل الدعم لها، حيث تناولت جميع قيم المبادرة طبقًا للجدول الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لكل فصل دراسي، مشيدًا بالقائمين علي المبادرة، والطلاب المشاركين فيها.