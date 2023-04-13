ختام فعاليات مبادرة أنا «الراقي بأخلاقي» بمنطقة الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» خلال العام الدراسي الحالي على مدار فصليين دراسيين بصورة فاقت التوقعات وقد أشاد بها القاصي والداني فقد تم تناول جميع قيم المبادرة لكافة الأسابيع طبقًا للجدول الوارد من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل فصل دراسي.

تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية والرياضية وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من شيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين بالتعاون مع منسقي الإدارات .

عقد ندوات بمقر المعاهد لشرح قيم المبادرة

وتابع : «كما تضمنت فقرات الإذاعة المعهدية صباح كل يوم على مدار كافة الأسابيع بكافة المراحل مفاهيم ومعاني للقيمة المستهدفة وصورها، كما قام منسقو الإدارات التعليمية بتوجيه الدعوة لرجال الوعظ، والأوقاف للمشاركة في عقد ندوات بمقر المعاهد لشرح قيم المبادرة خلال الفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2023/2022».

وأردف: «قام الطلاب في إدارتي العاشر من رمضان ، أبوكبير، بتمثيل فقرات مسرحية تعكس معاني القيم المستهدفة ، منها الانتماء، الصدق، الاحترام والإيثار وهي عناوين لقيم الفصل الدراسي الثاني وفي إدارتي هيهيا ، أبو حماد قام الطلاب الموهوبون بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول معاني القيمة المستهدفة حيث تم تخصيص أسبوعان لكل قيمة من قيم الفصل الدراسي الثاني ، كما قام بعض الطلاب بترجمة معاني ومفاهيم القيم إلى اللغة الإنجليزية الفرنسية بإدارتي كفر صقر، وأولاد صقر».

كما شارك معلميو إداراتي ديرب نجم، ومنيا القمح، الطلاب في تفعيل الأنشطة وتشجيع الطلاب بمنحهم شهادات التقدير لكافة المشاركين طلاب ومنسقين.

أهم مميزات مبادرة أنا راقي بأخلاقي

وواصل محمد عطية، منسق عام المبادرة بالمنطقة، أن ما يميز المبادرة للعام الدراسي الحالي تفاعل الإدارات النائية بشكل ملحوظ ، حيث شاركت إدارات الحسينية، وصان الحجر وكذلك منشأة أبو عمر جنبًا إلى جنب مع باقي الإدارات التعليمية بكافة الفعاليات كما أتاحت المبادرة الفرصة للطلاب وللمعلمين للتعبير عن هواياتهم في مجالات متعددة وقد ظهر ذلك في إدارت مشتول السوق، فاقوس، شرق الزقازيق، غرب الزقازيق، الإبراهيمية وذلك خلال تفعيل قيم الفصل الدراسي الأول، العفة، الحياء والقناعة، المروءة، الخلق، النخوة والتحلي بالدين.

وأضاف أن مرحلة رياض الأطفال شاركت خلال الفصل الثاني بصورة ممتازة ، والجميع كان على قدر المسؤولية موجهًا الشكر لجميع المشاركين.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.