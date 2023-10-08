انطلاق فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في معاهد السويس الأزهرية

أعلنت منطقة السويس الأزهرية، بدء فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في معاهد المنطقة للعام الثاني، والذي يستهدف غرس الأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب، وذلك من خلال مجموعة من القيم المستهدفة بجميع المراحل الدراسية.

مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

وذكرت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أن تنفيذ فعاليات المبادرة يتم تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المنطقة الأزهرية، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة، والمنسق العام، لضمان الالتزام بجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

غرس الأخلاق الحميدة

واوضحت الإدارة المركزية لمنطقة السويس التعليمية، أن المبادرة تهدف إلى تخصيص خمس قيم للعمل عليها خلال الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتخصيص قيمتين للسلوك الاجتماعي لتلاميذ رياض الأطفال خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار بيان المنطقة الأزهرية، إلى أن البرنامج الخاص بالمبادرة يشمل تنفيذ الطلاب للأنشطة الدينية والثقافية والرياضية والاجتماعية، ويتم من خلالها تنمية القيم الأخلاقية.