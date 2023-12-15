أستاذ إدارة أعمال يوضح تطلعات الشعب المصري من الرئيس القادم

رد الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، على سؤال «ماذا نريد من الرئيس الجديد لمصر؟»، مشيراً إلى أن هذا السؤال في غاية الأهمية في الوقت الحالي.

وأضاف «غنيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، والمُذاع عبر قناة «CBC»، أنَّ المجتمع المصري مجتمع شاب، و52% منه تحت 24 عاما، على عكس العديد من دول الشمال، متابعا بأننا نريد من الرئيس الجديد استمرار بناء الجمهورية الجديدة، وهذا يفسر وعي المواطن بالنزول للجان الاقتراع.

وتابع أستاذ بكلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، بأن الملفات المطروحة على الرئيس الجديد هي كيفية تنمية الناتج المحلي بنسبة 7%، ومعدل الاستثمار يصل إلى 30% من الناتج المحلي، ومن هنا تأتي أهمية قناة السويس الجديدة والانضمام إلى مجموعة «بريكس».