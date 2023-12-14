ائتلاف نزاهة الدولي: إصدار التقرير الأولي عن الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر

قال الدكتور أيمن عقيل، متحدث ائتلاف نزاهة الدولي، إنَّ الائتلاف يعكف الآن على صياغة التقرير الأولي عن سير العملية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي تمت متابعتها من خلال الائتلاف والمتابعين الدوليين الذين تواجدوا في اللجان في مختلف المحافظات، موضحا أنَّه سوف يتمّ إصدار التقرير يوم 18 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من صياغته.

متابعة الانتخابات الرئاسية

وأوضح «عقيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الائتلاف تابع على مدار أيام التصويت الماضية إقبال المصريين على صناديق الاقتراع، الأمر الذي كان إيجابيًا، موضحًا أنَّ التغيرات الإقليمية التي نشهدها الآن جعلت المصريين لديهم إرادة ورغبة للتمسك بالاستقرار والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة أنَّ مصر استطاعت أن تنظم عملية انتخابية متميزة ونموذجية، وهذا بالطبع شيء جيد جدا، وذلك بفضل مكانتها وموقعها الجغرافي المتميز، مشيرًا إلى أنَّ المتابعين الدوليين مروا عبر 1903 لجان انتخابية فرعية، والصوت والصورة أكدت قوة المشاركة السياسية للمصريين، والتي عبرت عن المواطن وأهمية مشاركته في صناعة القرار.

استعلام أراء الناخبين

ولافت إلى أنَّه تمّ تنظيم استمارات إلكترونية للناخبين للاستعلام عن مدى رضاهم عن المشاركة، والحقيقة أن كل الإجابات كانت إيجابية، وهذا يؤكّد الإقبال الكثيف من قبل المصريين على صناديق الاقتراع.