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انتخابات المصريين بالداخل

نائب عن التنسيقية: الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت معدن المصريين

كتب:

حسام حربى
09:15 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
علاء عصام

علاء عصام

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري يستحق تحية إعزاز وتقدير، خاصة المرأة والشباب، لتصدرهما المشهد في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت معدن المصريين

أضاف «عصام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المواطن المصري أثبت في الانتخابات الرئاسية 2024، أنه على قدر كبير من المسؤولية الوطنية لمساندة دولته، ويظهر معدنه دائما في المحن والأوضاع الاستثنائية.

وتابع بأنّ الشعب المصري استطاع أنّ يعبر من خلال الإقبال غير المسبوق الذي شاهدناه على مدار الـ3 أيام للتصويت، عن حرصه الشديد على الدفاع عن مستقبله ومستقبل بلاده.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وثمن عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية لكل فئات وأطياف الشعب المصري، التي جاءت بمثابة رسالة حب للوطن أمام العالم أجمع.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة يوم الاثنين المقبل، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته قبل انطلاق السباق الرئاسي.

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موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
بقلم حسام حربى