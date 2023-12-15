6 خطوات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. «الهيئة الوطنية» توضح

تفصلنا 3 أيام عن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 والتي أجريت على مدار 3 أيام في الداخل وهي 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وشهدت إقبالا غير مسبوق من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ونرصد لكم في السطور التالية خطوات إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وجاءت كالتالي:

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بإعلان نتيجة الانتخاب دون غيرها، يوم 18 ديسمبر الجاري، كالتالي:

1- يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

2- إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

3- إذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

4- يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره النتيجة النهائية للانتخابات بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

5- تنشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

6- تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية بالنتيجة.