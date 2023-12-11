مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: المرأة المصرية دوما كانت الرقم الذي يغير المعادلة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إنَّ المشهد الانتخابي الحالي والظهور البارز للمرأة المصرية ليس غريبا علينا، بل وجدناها تسارع في المشاركة، بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة، لنجد العنصر النسائي حاضر وبقوة.

«البغدادي»: المرأة المصرية شريك في جميع الاستحقاقات الدستورية

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ المرأة المصرية ومشاركتها في الاستحقاقات الدستورية، دوماً كانت الرقم الذي يغير المعادلة، وتنزل للمشاركة من منطلق الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنها، «وطنها يحميها وهي تحمي وطنها بكل السبل وأبرزها المشاركة».

استشعار المرأة المصرية للأزمات والانجازات

وتابعت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، «المرأة المصرية دوماً تستشعر الأزمات والإنجازات في نفس الوقت، وكلاهما يدفعها للمشارعة والمسارعة في أي أمر من شأنه حماية هذا الوطن».