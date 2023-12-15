بعد رصد الاحتلال الإسرائيلي مكافأة لضبطه.. ما قصة زواج يحيى السنوار؟

مكافأة مالية ضخمة رصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمن يدلي بأي معلومات عن يحيى السنوار، قائد أحد الفصائل الفلسطينية، الذي بات يشكل صداعا في رأس الحكومة الإسرائيلية، منذ عملية طوفان الأقصى، التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي، إذ وزعت قوات الاحتلال منشورات تتضمن صورة السنوار، وبعض قادة الفصائل الفلسطينية، على أهالي غزة، رصدت فيها مكافأة لمن يدل على مكانه، بعدما فشلت ويأست من إمكانية القبض عليه، خاصة بعد اقتحام منزله في غزة قبل أيام.

معلومات عن أسرة يحيى السنوار

يحيى السنوار، هو الأسير الذي تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2011 بعد قضاء 22 عاما من عمره داخل السجن كأحد المعتقلين، وعقب خروجه في صفقة تبادل الأسرى عاد إلى نشاطه في غزة من جديد، ليكون على رأس المخططين لعملية طوفان الأقصى، التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.

وقصة السنوار، مليئة بعديد من المحطات، إذ اعتقل في شبابه وخرج بعد عقدين من الزمن، وتزوج فور خروج، فمن هي زوجة يحيى السنوار؟

- ولد السنوار عام 1962 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة.

- اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بالمؤبد 4 مرات قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011.

- خلال خروجه من المعتقل وجد شقيقاته الأربع ينتظرونه بعروس من اختيارهن، إذ قال حينها في تصريحات صحفية: «أثناء وجودي في الديار المقدسة لأدء فريضة الحج، تمكنت شقيقاتي الأربع من إيجاد عروس لي».

زوجة يحيى السنوار

- تزوج في 21 نوفمبر عام 2011.

- زوجته هي سمر محمد أبو زمر، سيدة غزية حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة.

- تصغر يحيى السنوار بـ18 عاما.

- ولدت في مدينة غزة منطقة أبراج الكرامة.

- يحيى السنوار لديه ولد واحد يدعى إبراهيم.