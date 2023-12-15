مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض يهدد يحيى السنوار.. «أيامه معدودة»

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن رئيس حركة حماس يحيى السنوار أصبحت أيامه معدودة، مؤكدًا أن غزة ما بعد حماس ستكون تحت قيادة فلسطينية، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن إغراق أنفاق قطاع غزة بمياه البحر ستكون مسألة تكتيكية معقدة، وأضاف -بحسب «رويترز»- أن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ناقش خلال زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي الجهود المبذولة لإخراج المحتجزين، مؤكدًا على التوافق بشأن مستقبل قطاع غزة.

مستشار الأمن القومي بالبيض الأبيض يلتقى الرئيس الفلسطيني

وقال المسؤول أنه لم يتوقع أن تستمر علميات الهجوم البري، أو كما وصفها بالـ«التطهير البري»، إلى ما لا نهاية، وبحسب نيويورك تايمز، سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسيناقش الجانبان إصلاح السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.