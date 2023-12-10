ماذا قال رئيس حكومة الاحتلال لأهالي غزة؟.. تحدث عن يحيى السنوار

وسط العدوان المستمر، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 47 ألف آخرين، وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، تهديدات استفزازية لأهالي غزة.

لماذا هدد رئيس وزراء الاحتلال أهالي غزة؟

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال، في تصريحات منذ قليل، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأحد: «في الأيام الأخيرة، استسلم العشرات من إرهابيي حماس لقواتنا»، وتابع بقوله: «يلقون أسلحتهم، ويسلمون أنفسهم للجنود».

وأضاف نتنيياهو أن القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية سيستغرق بعض الوقت، فالحرب على وشك الانتهاء، ولكن هذه هي بداية النهاية للفصائل الفلسطينية.

وهدد رئيس حكومة الاحتلال أهالي قطاع غزة قائلاً: «أقول لإرهابيي حماس انتهى الأمر، لا تموتوا من أجل السنوار، استسلموا الآن».

الإفراج عن أهالي قطاع غزة

وقد أثارت هذه التصريحات غضباً بين عدد من الإسرائيليين، خاصةً وأنها جاءت بعد الإعلان عن أن الغالبية العظمي من الفلسطينيين، الذي قُبض عليهم، هم مدنيون، وليس لهم علاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأفردت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تقريراً مطولاً، تحدثت فيه عن أن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عن المقبوض عليهم في خان يونس، مؤكدة أنهم مدنيون، لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف تقرير لقناة 13 العبرية، أن الحرب لا تزال صعبة، فالمقاومة الفلسطينية تكبد جيش الاحتلال الكثير من الخسائر، ولايزال هناك طريق طويل قبل القضاء على يحيى السنوار واتباعه.