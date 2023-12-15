أعلن المونولوجيست فيصل خورشيد، موعد ومكان عزاء زوجته التي توفيت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وأدى صلاة الجنازة عليها منذ قليل عقب صلاة الجمعة.

موعد ومكان عزاء زوجة فيصل خورشيد

يأتي موعد ومكان عزاء زوجة المونولوجيست فيصل خورشيد، وفق ما أعلن عبر «فيس بوك»، يوم الأحد المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم، في قاعة المروة، من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساءً.

جنازة على زوجة فيصل خورشيد

وكان فيصل خورشيد، أعلن وفاة زوجته عبر حسابه، في الساعات الماضية، وخرجت الجنازة من مستشفى هيلوبوليس، ووارى جثمانها الثرى بمدافن العائلة بطريق السويس.

أزمة صحية

وكانت زوجته قد مرّت بأزمة صحية الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات، ومع تدهور حالتها جرى وضعها بغرفة العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم.