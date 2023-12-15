رفع 8087 طنا من القمامة والمخلفات في حملات بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، نجاح الوحدات المحلية في رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة والمراكز والقرى، في حملة مكبرة استهدفت القضاء على تراكمات المخلفات.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ تكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين أولًا بأول، تأتي منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى شن حملات على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع مخلفات بوزن 8087 طنًا.

حملات مستمرة في القرى والمراكز

ونجحت حملة في مركز ومدينة الإسماعيلية، في رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي، بنحو 120 طنًا من قرية الفردان و120 طنًا من قرية الحجاز و360 طنًا من قرية نفيشة و210 أطنان من مدينة المستقبل و130 طنًا بقرية الضبعية.

كما استهدفت حملة مكبرة، قرية عين غصين، وتم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لنحو 140 طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية إلى 1080 طنًا من القمامة والمواد الصلبة، فيما نجح حيِّ أول الإسماعيلية في رفع 1080 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية، تم رفع ما يقرب من 1202 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي، كما رفعت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، قمامة ومخلفات بلغت حمولتها 1300 طن على مدار الأسبوع الماضي.

حملات مكثفة في المراكز والمدن

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، في رفع 820 طن قمامة، ونجح مركز ومدينة القنطرة شرق برفع حمولات قدرها 552 طنًا خلال الأسبوع، ونجح مركز القنطرة غرب في رفع مخلفات وقمامة بحمولات 800 طن.