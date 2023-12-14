«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من شبورة كثيفة على الطرق صباح الجمعة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على محافظة الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن الشبورة تنتشر بكثافة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كطريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي وطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي و«الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

وأشار البيان إلى أن خبراء الأرصاد توقعوا أن يكون الطقس لطيف نهاراً، بارد ليلاً، على أن تكون درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية المتوقعة غداً العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 13°.

تحذيرات من امطار

وكانت قد حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من فرص سقوط أمطار خلال الساعات الماضية، والمقبلة تكون خفيفة إلى متوسطة أحياناً قد تكون رعدية بنسبة حدوث 50% على مناطق من المحافظة.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق خلال وقت الشبورة أو سقوط الأمطار والتأكد من سلامة مصابيح الإنارة وماسحات الزجاج لضمان وضوح الرؤية.