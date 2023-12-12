برنامج التنمية المحلية: ربط عارضي التكتلات الزراعية مع كبرى السلاسل التجارية

شارك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في فعاليات اليوم الأول، بمعرض «فوود أفريقيا»، للمرة الثالثة، حيث إنه المعرض الغذائي الأكبر في أفريقيا، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

افتتاح معرض فوود أفريكا

ويشهد معرض «فوود أفريكا»، افتتاح 3 فعاليات هامة أخرى تشمل معرض «باك بروسيس»، للتعبئة والتغليف في دورته الرابعة إلى جانب معرض «فريش أفريكا»، المتخصص في مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض «تمور أفريكا»، المتخصص في قطاع التمور، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك استراتيجي.

جلسات تشبيك

وشهد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عقد عدد كبير من جلسات التشبيك لربط عارضي التكتلات الزراعية مع كبرى السلاسل التجارية بمصر والخارج، بمختلف شركات التصدير، التعبئة والتغليف والتصنيع ووصل عدد هذه الجلسات في أول يوم للمعرض إلى ما يقارب 15 جلسة، مما يدعم أعضاء التكتلات الاقتصادية في محافظات والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد الذي يٌنفذها مركز تحديث الصناعة.