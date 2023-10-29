وزير «التنمية المحلية» يوجه المحافظين بتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء

وجه اللوء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطوير إدارة الأزمات وتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء، لتكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

استعدادات القاهرة لموسم الشتاء

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقرير جهود محافظتي القاهرة وجنوب سيناء في الانتهاء من تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات، ففي القاهرة، شهدت المحافظة اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بالهيئات والشركات والمديريات والأحياء، لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

إدارة الأزمات

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تستعد لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكل الإمكانيات والمعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وشاركت في العرض هيئة النظافة والهلال الأحمر والتضامن والحماية المدنية والصرف الصحي ومياه الشرب وشركة الكهرباء.

وفى جنوب سيناء تواصل أجهزة المحافظة استعدادات عدد من مدن المحافظة لفصل الشتاء، وتوقعات سقوط الأمطار أو السيول، بالإضافة لأي أحداث طارئة أخرى، ومتابعة أعمال النظافة بمنطقة الرويسات في مدينة شرم الشيخ.