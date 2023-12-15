«التنمية المحلية»: ندوات تثقيفية عن الزيادة السكانية في المحافظات

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، تنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ومواجهة خطر الزيادة السكانية.

مواجهة الزيادة السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا من وحدات السكان بمحافظات البحيرة ودمياط والجيزة، ففي البحيرة جرى تنظيم ندوة تثقيفية عن الزيادة السكانية وأثرها على صحة الأم والجنين، وأهمية تنظيم الأسرة بالنسبة للفرد والمجتمع، وأهمية المتابعة الصحية أثناء استخدام الوسائل، وشددت على خطورة الزواج المبكر وأثره بالنسبة للفرد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة ترك فترة كافية بين الحمل لرعاية الأبناء والحفاظ على صحة الأم والجنين، ومراعاة الحالة الاقتصادية للأسرة، وإعطاء الأب والأم فرصة لرعاية الأبناء وتربيتهم تربية صحيحة، وتوفير حياة كريمة لهم.

مواجهة التنمر

وفى الجيزة، نظمت الوحدة السكانية بالبدرشين، ندوة بمدرسة العمدة عبد الرحمن طلبة الثانوية المشتركة، تحت عنوان «التنمر وتعريفه» للحديث عن أشكال التنمر وعلاج الظاهرة، وكيفية التخلص منها.

وفى دمياط، شهدت وحدة السكان المركزية، ندوة بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، وجرى التأيكد فيها أن الاكتشاف المبكر يسهل العلاج في المراحل الأولى، ووسائل التشخيص وأهمية الفحص البدنى والفحوص المختبرية، والفحوص بالتصوير مثل الرنين المغناطيسي، والتأكيد على اتباع العادات الصحية مثل تناول الغذاء الصحي وعناصر الوجبة الأساسية، والرياضة والابتعاد عن التدخين، وأهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة الأمراض المزمنة بالمنشآت الصحية بالمجان، والتأكيد على اتباع العادات الصحية مثل تناول الغذاء الصحي وعناصر الوجبة الأساسية.